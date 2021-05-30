التربية تعلن استمرار بث المواد الدراسية حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية

2021/05/30 | 09:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، استمرار بث المواد الدراسية حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وذكرت الوزارة في بيان أن “التربية تعلن استمرار بث المواد الدراسية لتلاميذنا وطلبتنا الأعزاء حسب المنهج المكيف للمرحلة الابتدائية والثانوية ضمن حملة #التلفزيون_التربوي_مدرستي

من 30 / 5 / 2021 الى 3/ 6 / 2021

حسب الرابط المثبت ادناه :

https://drive.google.com/drive/folders/1DPOMitQl34IlClMKU3N3ITK1Yum8xgMM?usp=sharing

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