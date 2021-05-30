مفوضية الانتخابات تكشف عن موعد الاعلان عن النتائج بعد التصويت

2021/05/30 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، أن نتائج التصويت، ستعلن خلال 24 ساعة من عملية تصويت الناخبين.وذكرت المفوضية في بيان، أن “مجلس المفوّضين بالإجماع وافق على إعلان النتائج الأوّلية لمحطّات الاقتراع (العامّ والخاصّ ) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع، وفي حال وجود […]

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