2021/05/30 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت الهند، الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.وأظهرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجائحة في الهند..



بارقة أمل لأول مرة منذ 46 يوماً المركز الخبري الوطني.

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