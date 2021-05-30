2021/05/30 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “تايمز” بأن الاستخبارات البريطانية تعتبر الآن أنه من “الممكن” تسرب فيروس كورونا “SARS-CoV-2” من مختبر.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها إن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات البريطانية: تسرب فيروس كورونا من مختبر أمر ممكن المركز الخبري الوطني.

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