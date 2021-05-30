2021/05/30 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني تظاهر العشرات، صباح اليوم الأحد، وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “العشرات من أهالي منطقة الصالحية وسط الناصرية خرجوا في تظاهرات احتجاجاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع شارع وحرق إطارات..



تجدد الإحتجاجات بالناصرية على تردي الخدمات المركز الخبري الوطني.

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