الزراعة النيابية تتهم جهات متنفذة بالسيطرة على بادية العراق

2021/05/30 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عبود العيساوي، اليوم الأحد، اتهامات الى جهات وشخصيات وصفها بالمتنفذة، بالسيطرة، على مساحات شاسعة تقدر بمئات آلاف الدوانم من الأراضي المخصصة للرعي في بادية العراق، في حين أكدت وزارة الزراعة صحة هذه الاتهامات.وقال العيساوي في تصريح صحفي، إن “هناك مئات الآلاف من الدوانم المخصصة للرعي […]

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