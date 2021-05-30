أمريكا الجنوبية في حالة غَلَيَان - الطاهر المعز

2021/05/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الحركة الإجتماعية بأمريكا الجنوبية – دُرُوس وعِبَرنموذج تشيلي وكولومبيا تقديم:تأثرت أمريكا الجنوبية بشدة بأزمة وباء الفيروس التّاجي "كوفيد – 19"، وتضرّرت اقتصاديًّا وصحّيًّا واعتبرتها الأمم المتحدة أثر مناطق العالم مُعاناة من أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 وبلغ معدّل انكماش الناتج المحلي بجنوب القارة الأمريكية 7,7% سالِبَة مقابل 7,4% سالبة أيضًا في أوروبا و 3,6% سال ......





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