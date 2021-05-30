بقشيش الإنسانية … نجيب زاهي زركش - فاطمة ناعوت

2021/05/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootطفلةٌ فقيرة مريضة، يحاول شقيقُها الموظفُ البسيط إنقاذَها من فتك الآلام وشبح الموت.



ظل يكافح حتى يحصل على حوافز الشهر التي هي جنيهات قليلة لكي يشتري لها الدواء.



الطفلةُ تحلم بألبوم "مدحت صالح" الجديد.



لكن العين بصيرة واليد قصيرة.



مفارقاتٌ ومصادفاتٌ جعلت ذاك الموظف يحضر حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى، وتتوالى المصادفات فنجد المطرب "مدح ......





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