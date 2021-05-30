مصر الرسمية ليست صديقة للسودان - محمود محمد ياسين

2021/05/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين في هذا المقال نتناول مسالة الانتشار الكثيف للجيش المصري في السودان وتشابكه بعلاقة مصر المعادية لمصالح السودان؛ ونكتفي هنا بالتجريد، بمعنى استبعاد كثير من العوامل المتعلقة بعلاقات السودان مع الدول الأخرى كالدول الإقليمية (دول الخليج واثيوبيا) والعالمية، التي تتداخل مع هذا الانتشار.



فالغرض من المقال هو التركيز على مسالة وحيدة وهي أن حجة المصريين من هذا (التحرك) العسكري في السودان هو التعاون التدريبي ......





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