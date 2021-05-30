تعرف على عرض برشلونة للتجديد مع ميسي

2021/05/30 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الوقت الذي يقود فيه رئيس النادي خوان لابورتا، مفاوضات التجديد.ويحاول لابورتا إنهاء المفاوضات مع الأرجنتيني قبل انتهاء عقده في يونيو/حزيران، ليصبح بعدها لاعبا حرا.ويرغب رئيس النادي باستمرار وجود نجمه داخل النادي، معلقا على المفاوضات “تجديد عقد ليو يسير بشكل […]

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