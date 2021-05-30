في دول بشمال أفريقيا.. مثليون يستعيدون التراث الإسلامي لمواجهة الرهاب

2021/05/30 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تعتبر فيه أنظمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المثلية "الجنسية مستوردة من الغرب وغير مقبولة أخلاقيا"، نقلت مجلة "إيكونوميست" عن ناشطين معارضتهم لهذه "المزاعم"، وتأكيدهم أن "رهاب المثلية هو المستورد الغربي".

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