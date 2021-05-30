2021/05/30 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المواد المخدرة في ثلاث محافظات.وذكر قسم العلاقات والإعلام في المديرية، بحسب بيان له تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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