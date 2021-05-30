العراق في صدارة البلدان المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا

2021/05/30 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر ايجة، اليوم الأحد، ان العراق استورد معجون الطماطم من تركيا بقيمة بلغت 94 مليون دولار خلال العام 2020.وقال رئيس الجمعية خير الدين […]

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