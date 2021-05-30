البنك الدولي يطلق تقرير التنمية البشرية في العراق يوم غد الاثنين

2021/05/30 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يطلق البنك الدولي في العراق، يوم غد الاثنين، التقرير الرسمي “التنمية البشرية في العراق – مراجعة الاتفاق العام”، الذي سيناقش استجابة الحكومة لمعالجة أوجه القصور في مؤشرات الرأسمال البشري في اطار خارطة طريق اصلاحية للعراق، بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء العراقيين والاجانب وشخصيات رفيعة المستوى.وقال رئيس مكتب البنك الدولي في العراق، […]

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