وزارة عراقية تتلقى طلبًا رسميًا لبناء ألف وحدة سكنية توزع للعوائل “مجانًا”

2021/05/30 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

..قدمت ادارة محافظة ذي قار طلبا الى وزارة النفط لتخصيص جزء من المنافع الاجتماعية للشركات العاملة في حقول المحافظة ، لبناء مجمع سكني يوزع مجانا على الفقراء .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” المحافظ بحث مع وزير النفط انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة يوزع مجانا على الفقراء ، وان المقترح مازال قيد الدراسة والموافقات الرسمية “.

ولفت الى ان ” ادارة ذي قار تسعى الى الاهتمام بالشرائح الفقيرة في اطار استراتيجية تتبناها بشكل خاص “.

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