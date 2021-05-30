2021/05/30 | 10:11 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 10:10 صباحاً

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الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

لليوم الثاني على التوالي أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها استهدفت بإصابة دقيقة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية بعد أن قال التحالف العربي إنه تمكن من إحباط الهجوم.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، فجر الأحد: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله فجر يومنا هذا الأحد من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k محققا إصابة دقيقة".

وأضاف المسؤول الحوثي أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن من قبل السعودية وحلفائها.

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