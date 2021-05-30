الكشف عن إشكالية

2021/05/30 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الأحد، عن إشكالية وصفها بالكبيرة في قانون الانتخابات الجديد.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك بالفعل إشكالية كبيرة في قانون الانتخابات الجديد الذي أقره مجلس النواب قبل أشهر من الآن لتضمنه فقرات خطيرة جداً تفتح نافذة كبيرة وواسعة للاغتيالات السياسية"، مبيناً أن أي شخص يموت أو يقتل من قبل أي جماعة منافسة لا يحق لكتلته تقديم مرشح آخر لأن باب التقديم انتهى وبالتالي يكون هناك جدل واسع حول هذه الفقرة تحديدا".

وأضاف همزة أن "هذه الفقرة لا بد من مراجعتها وإجراء تغييرات عليها من قبل مجلس النواب لأن بقاءها سيفتح بابا واسعا للاغتيالات السياسية في المرحلة القادمة".

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