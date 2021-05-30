قطع منطقة الصالحية بهذه المحافظة احتجاجاً على تردي الخدمات

2021/05/30 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قيام مواطنين غاضبين بقطع الشوارع العامة في إحدى المناطق المهمة في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "المواطنين احتجوا بقطع الطرق في منطقة الصالحية وسط الناصرية احتجاجا على تردي الخدمات".

وأضاف، ان "المحتجين قاموا بقطع شوارع رئيسة مهمة في المنطقة".

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