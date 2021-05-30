امرأة عشرينية تقتل زوجها خنقا في ذي قار

2021/05/30 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن اقدام امرأة عشرية على قتل زوجها في فراشه واثناء نومه في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المرأة قامت بخنق زوجها اثناء نومه بغطاء رأسها الذي يعرف بـ (الشال)، بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف، ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المرأة، وتجري حاليا تحقيقات معها".

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