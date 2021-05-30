الاعلام الأمني: ضبط وتدمير دراجة نارية مفخخة في الانبار

2021/05/30 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني احباط عملية تفجير عبر دراجة نارية مفخخة في محافظة الانبار.

وأكدت الخلية في بيان ان الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الآلي الثلاثين نفذت عملية استباقية بعد تلقيها معلومات عن وجود دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية، مبينة ان القوة تحركت نحو الهدف وتمكنت من ضبط الدراجة وتدميرها تحت السيطرة.

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