الصحة العراقية: الموقف الوبائي لا يسمح برفع الحظر الجزئي

2021/05/30 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة والبيئة عن موقفها من المطالبات المستمرة برفع حظر التجوال الجزئي المفروض بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير عدم إمكانية رفع الحظر الجزئي كليا خلال الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الموقف الوبائي في البلاد، مشيرا الى أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي ومعدل الإصابات والوفيات وتطورات السلالات الجديدة لمنع دخولها الى العراق.

وكانت خلية الازمة النيابية قد رفعت توصية بشأن رفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحا في حين تنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات.

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