عماد محمد: البطولة العربية محطة تحضير جيدة للاستحقاقات المقبلة

2021/05/30 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد أن مشاركة العراق في البطولة العربية تعد محطة تحضير جيدة للاستحقاقات المقبلة ، لافتاً إلى أن قرعة كأس العرب، التي وضعت منتخبنا بمواجهة السنغال ولبنان وجزر القمر كانت متوازنة.وقالَ محمد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الأحد، إن" البطولة العربية ستكون أفضل تحضير للمنتخب كونه سيواجه منتخبات قوية ومتطورة"، مضيفاً أن" المشاركة ستكون فرصة لاختبار اللاعبين المحترفين واختيار أبرزهم من أجل تدعيم صفوف المنتخب وتكوين توليفة وطنية مميزة تخدم الكرة العراقية في السنوات المقبلة".وأشار محمد إلى أن" منتخب الشباب صعّد من وتيرة تحضيراته الفنية بواقع وحدتين تدريبيتين في اليوم، ومن بعدها سيدخل معسكراً داخلياً في العاصمة بغداد قبل السفر إلى مصر في الحادي عشر من الشهر المقبل لخوض مباريات البطولة العربية"، لافتاً إلى أن" الجهاز الفني للمنتخب يطمح لإعطاء اللاعبين الثقة الكاملة في هذه البطولة وزيادة خبرتهم قبيل الدخول في تصفيات كأس آسيا للشباب".يشارُ إلى أن قرعة كأس العرب للشباب وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.

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