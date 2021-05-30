المنافذ تعيد شحنة مواد غذائية إلى الجانب السوري لمخالفتها القوانين (صورة)

2021/05/30 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إعادة شحنة مواد غذائية قادمة من الجانب السوري؛ لعدم وجود إجازة استيراد.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيار 2021)، إنه "تمت إعادة عجلة محملة بمواد غذائية متنوعة بحمولة 45 طناً إلى الجانب السوري، قادمة عبر معبر البوكمال الحدودي".

وأضافت، أن "العملية تمت لعدم اكتمال أوراق الشحنة الاصولية المتمثلة بإجازة الاستيراد".

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