القانونيَّة النيابيَّة تحدد القوانين المقرر تشريعها في الفترة المتبقية من عمر البرلمان

2021/05/30 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، القوانين المقرر تشريعها في البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب لم يتلقَ أيَّ طلب بشأن التغيير الوزاري.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في تصريح صحفي، إن “هناك الكثير من مشاريع القوانين وردت الى مجلس النواب ولكن […]

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