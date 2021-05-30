الرافدين: 25 مليون قروض تمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى

2021/05/30 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين ان منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تماشيا مع سياسة […]

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