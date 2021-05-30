أسعار الدولار تنخفض في بورصات وصيرفات العراق

2021/05/30 | 10:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كردستان، بعد ايام من الارتفاع الذي لامس الـ150 الفا.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس السبت 149300 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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