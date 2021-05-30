أثيوبيا والسد: تفجير التناقض بين شمال القارة وجنوبها - حاتم الجوهرى

2021/05/30 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى خرجت "المسألة الأوربية" عبر تاريخها الطويل من التعالي العنصري والمعرفي والحضاري المتنوع؛ بعدة متلازمات تجاه الآخر في بلادنا العربية والشرقية والأفريقية.تجاه أفريقيا كانت هناك عدة محددات حاكمة لتمثلات "المسألة الأوربية" وفق المصلحة، تجاه العرب في شمال القارة طورت "المسألة الأوربية" ترسيخ الخوف من الإسلام، وما عُرف ب"الإسلامو فوبيا"، رغم أن ظاهرة التطرف والتشدد العربي على خلفية دينية، ظهرت عندما ......





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