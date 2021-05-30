تقرير رسمي : نصف عدد شباب العراق يتعاطون المخدرات - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/30 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تحضرني الآن ذكريات عن مهرجان الطلبة والشباب الذي عقد في موسكو عام/ 1957 وكان النشيد الأممي للمهرجان عن الشباب الذين اجتمعوا من أكثر من مائة وسبعون دولة والذي يقول في مقاطع منه ما يلي : آمالنا المقبلات حشدتنا لنبني السلام ونستثير النضال في قلوب تحب السلام هبت شعوب البلاد تشدوا بلحن الحياة إن الشبابا يلوي الصعابا ويبهج الأيام ينشر السلم شباباً كالأسود كالأسودودنى البغضاء تطوى ......





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