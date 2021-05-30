وفد إقليم كردستان يتوجه الى بغداد لبحث تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية

2021/05/30 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل حكومة إقليم كردستان لدى بغداد فارس عيسى ان وفد الإقليم سيصل مساء اليوم الاحد الى بغداد.

وقال عيسى ان الوفد الذي سيترأسه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، سيشرع يوم غد الاثنين بعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الحكومة الاتحادية، لبحث تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، ومناقشة سبل ارسال حصة الإقليم منها، والتوصل الى قرارات حاسمة بشأن ذلك.

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