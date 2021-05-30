الفتلاوي: هنالك نحو مليون عامل أجنبي في العراق يعمل غالبيتهم في الشركات النفطية

2021/05/30 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل الفتلاوي عن عدد العمال الأجانب العاملين في العراق.

الفتلاوي قال في تصريح ان اللجنة أحصت وجود نحو مليون عامل أجنبي في البلاد، يعمل معظمهم في الشركات النفطية، مؤكدا ان العدد كبير جدا ويتسبب بارتفاع نسبة البطالة في البلاد بوجود آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، في حين لفت الفتلاوي الى ان اللجنة النيابية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الاجنبية مقابل اجور تأشيرات الدخول فقط، وتمنحهم رخصا غير رسمية للعمل في البلاد.

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