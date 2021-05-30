اطلاق تقرير اصلاح التنمية البشرية في العراق بحضور دولي

2021/05/30 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يطلق البنك الدولي في العراق غداً الاثنين، التقرير الرسمي الخاص (التنمية البشرية في العراق – مراجعة الاتفاق العام)، بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء العراقيين والأجانب وشخصيات رفيعة المستوى.

وقال رئيس مكتب البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان في تصريحات صحفية، إن حفل الاطلاق سيتضمن عرضا بشأن تنمية رأس المال البشري، فضلا عن لمحة عامة عن حالة رأس المال البشري في العراق وجوانب الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية الحيوية.

كما يناقش استجابة الحكومة العراقية لمعالجة أوجه القصور في تكوين رأس المال البشري، اضافة الى خارطة الطريق نحو اصلاحات هيكلية لإعادة النظر في نموذج التنمية البشرية في قطاعي التربية والصحة.

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