2021/05/30 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظتي واسط والنجف.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفرزها تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع كرستال ومواد اخرى تستخدم للتعاطي”.وأضافت انه “تمت عملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).