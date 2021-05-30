جردة حساب لإيرادات العراق ومصاريفه خلال 3 أشهر.. الكهرباء الأكثر انفاقًا حتى الان

2021/05/30 | 11:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة المالية عن بلوغ انفاق الدولة العراقية حتى نهاية شهر اذار الماضي، 17.44 تريليون دينار، أي خلال الـ3 اشهر الاولى من العام.

ووفقا لتقرير حساب الدولة لغاية اذار 2021، فان العجز المالي 131.7 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغت إيرادات الدولة 17.31 تريليون دينار، مقسمة إلى 15.25 تريليون دينار كإيرادات نفطية، و2.08 تريليون دينار كإيرادات غير نفطية.

وانفقت الدولة، موازنة استثمارية بلغت 387.5 مليار دينار، مقسمة إلى 290.3 مليار دينار على الوزارات، و50.2 مليار دينار تنمية أقاليم، و45.7 مليار دينار بترودولار، و7.3 مليون دينار انفقت على انعاش الاهوار وبالاخير انفق مبلغ 1.19 مليار دينار لاستراتيجية التخفيف من الفقر.

وكانت وزارة الكهرباء الأكثر، انفاقا ضمن الموازنة الاستثمارية، اذ صرفت مبلغ 101 مليار دينار، وتليها وزارة الاعمار والإسكان ب76.8 مليار دينار.

اما الموازنة التشغيلية فقد بلغت 17.06 تريليون دينار، انفق منها 11 تريليون دينار كرواتب للموظفين، و3.5 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية.

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