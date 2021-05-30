مصرف الرافدين: 25 مليون دينار قروض تمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى

2021/05/30 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن تحديد مبلغ القروض الممنوحة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى .وقال المصرف في بيان إنه “تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرَّرت زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار”.وأضاف أن “على المواطنين أصحاب المحال والمهن الأخرى على مختلف انواعها الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مؤكدا أن “مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهراً “.

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