وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن “الفطر الأسود” في العراق

2021/05/30 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد ان العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند.

وقال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي في تصريحات إن “الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا”، مبيناً أنه “يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة”.

وأضاف أن “سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة”، مشيراً إلى أن “العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند”.

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