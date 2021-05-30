الرافدين يمنح قروضا تصل لـ25 مليونا لثلاث فئات

2021/05/30 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، منح قروضا تصل إلى 25 مليون دينار، للمشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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