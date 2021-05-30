الرافدين يخصص قروضاً جديدة تصل إلى 25 مليوناً ويحدد الفئات المشمولة

2021/05/30 | 11:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن تحديد مبلغ القروض الممنوحة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه “تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع […]

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