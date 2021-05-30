بالفيديو.. استهداف منزل قائد شرطة بابل السابق بقنبلة يدوية

2021/05/30 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

افاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاحد، بان مسلحين مجهولين اقدموا على استهداف منزل قائد شرطة بابل السابق، اللواء على كوة الزغيبي، بقنبلة يدوية في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الاستهداف اسفر على اضرار مادية فقط، دون تسجيل اي اصابات بشرية".

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