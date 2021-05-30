القبض على 5 متاجرين بالمخدرات في واسط وذي قار

2021/05/30 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع كرستال و مواد اخرى تستخدم للتعاطي.

وقال بيان للوكالة، انه "تمت عملية القاء القبض على ثلاثة منهم في محافظة واسط، والاثنين الاخرين في محافظة النجف، بعد استدراجهم ونصب كمين محكم لهم".

وأضاف، انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

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