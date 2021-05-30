2021/05/30 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد في منطقة البياع من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ما لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على مبتز ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على مبتز ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على مبتز ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).