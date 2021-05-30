القبض على خمسة متَّهمين يتاجرون بموادَّ مخدِّرةٍ في محافظتي واسط والنجف

2021/05/30 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الأحد،القبض على خمسة متهمين يتاجرون ببيع مواد مخدرة في محافظتي واسط والنجف الاشرف.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع كرستال و مواد اخرى تستخدم للتعاطي ".واضاف انه"تمت عملية إلقاء القبض على ثلاثة منهم في محافظة واسط والاثنان الآخران قبض عليهما في محافظة النجف بعد استدراجهم ونصب كمين محكم لهم ،مبيناً أنه" تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق احكام المادة 28/ مخدرات ، حسب قرار قاضي التحقيق".

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