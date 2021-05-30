ضرير يتسلق جبل إيفرست

2021/05/30 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلق الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.

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