القبض على متهمين يتاجرون بالمخدرات في واسط والنجف

2021/05/30 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة في محافظتي واسط والنجف خلال عمليتين منفصلتين.

وقالت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز" ان مفارز تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع كرستال و مواد اخرى تستخدم للتعاطي ، وقد تمت عملية القاء القبض على ثلاثة منهم في محافظة واسط والاثنين الاخرين في محافظة النجف بعد استدراجهم ونصب كمين محكم لهم .



وقد تم تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات حسب قرار السيد قاضي التحقيق.

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