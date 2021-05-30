2021/05/30 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، تحديد مبلغ القروض الممنوحة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى .

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرَّرت زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".

وأضاف أن "على المواطنين أصحاب المحال والمهن الأخرى على مختلف انواعها الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا أن "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد مبلغ القروض الممنوحة لأصحاب المحال والورش) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد مبلغ القروض الممنوحة لأصحاب المحال والورش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).