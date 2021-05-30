الاعرجي: دعوات وتصريحات تأجيل الانتخابات خطوات استباقية للتأثير على الشارع العراقي

2021/05/30 | 11:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يرى نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، أن دعوات وتصريحات تأجيل الانتخابات خطوات استباقية للتأثير على الشارع العراقي.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إن “دعوات وتصريحات بعض الجهات والشخصيات عن تأجيل الانتخابات المبكّرة، عبارة عن كذبة”.

واضاف ان “التصريحات أقرب لكونها خطوات استباقية للتأثير على الشارع العراقي بتحقيق هدفها المنشود بعدم تحقق المشاركة الواسعة وما يترتب على ذلك من ضياع فرصة التغيير التي يسعى إليها الشعب العراقي”.

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