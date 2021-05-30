2021/05/30 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالإطاحة مبتز ساوم فتاة مقابل الأموال، في العاصمة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد في منطقة البياع تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مبتز ساوم فتاة مقابل الأموال المركز الخبري الوطني.

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