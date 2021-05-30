الهند تسجل أدنى معدل اصابات يومية بكورونا منذ 46 يوما

2021/05/30 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهند، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حد زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما، خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الهند 165553 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتسبب هذا الفيروس في وفاة 3460 حالة جديدة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.وفي بياناتها، كشفت وزارة الصحة […]

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