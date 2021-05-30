2021/05/30 | 11:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 30 مايو 2021 | 11:44 صباحاً

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استهداف منزل قائد شرطة بابل السابق بقنبلة يدوية

أفاد مصدر أمني، الأحد (30 أيار، 2021) باستهداف منزل قائد شرطة محافظة بابل السابق، علي كوة، بقنبلة يدوية.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا منزل قائد شرطة بابل السابق، اللواء على كوة الزغيبي، بقنبلة يدوية في المحافظة"، مشيرا إلى أن "الانفجار لم يخلف إصابات، وتسبب بأضرار طالت واجهة المنزل".

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