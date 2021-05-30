مفارز جوالة في ديالى لمنع تهريب يهدّد ثروتها الحيوانية.. مصدره كردستان

2021/05/30 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، السبت، عن بدء اعتماد مفارز جوالة في الوديان والمناطق الزراعية مع كردستان لمواجهة تهريب الثروة الحيوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "في الأسابيع الماضية برز نوع جديد من التهريب عبر التلال والمناطق الزراعية المتداخلة على الحدود الإدارية الفاصلة بين ديالى وكردستان تتمثل بتدفق قطعان كبيرة للأغنام المستوردة من إيران أو سوريا أو غيرهما في محاولة لإدخالها إلى ديالى وبيعها، مما يؤدي إلى ضرر بالغ لمربي الأغنام العراقيين، فضلاً عن خطورة تلك العمليات في إمكانية انتقال الأمراض المعدية وتسبب هلاكاً كبيراً".

وأضاف المصدر أن "القوى الأمنية باشرت باعتماد مفارز جوالة في المناطق الزراعية والوديان من أجل منع أي عمليات تهريب ولاسيما بعد ضبط أكثر من ألف رأس من الأغنام قبل أسابيع معدودة في أكبر عملية تهريب تضبط".

وأشار إلى "وجود تشديد على دخول أي ماشية أو أغنام خاصة المستوردة إلى ديالى".

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