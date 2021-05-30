العراق يناقش مع الهجرة في المفوضية الأوروبية موضوع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد

2021/05/30 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث سفير جمهورية العراق لدى بروكسل صادق الركابي، اليوم الأحد، مع نائب المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوهانس لوكنر موضوع رفع مستوى التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الاجتماع ناقش أيضاً التعاون المشترك في مجال الهجرة وشؤون اللاجئين واخر المستجدات بشأن ما تم مناقشته في إطار الجولة الرابعة من حوارات الهجرة شباط الماضي".

وأضاف، أن "المجتمعون أكدوا على أهمية مواصلة عقد اجتماعات حوار الهجرة وتفعيل التعاون بين الجانبين لتبادل المعلومات، والتوصل إلى تفاهمات مقبولة بشأن ملفات الهجرة واللاجئين العراقيين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الأوروبي".

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